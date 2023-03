Carioca preso em Barra do Piraí confessa que estava na região para fortalecer tráfico - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 19:00 horas

Na casa onde ele estava foram encontrados entorpecentes, dinheiro e anotações referentes à compra e venda de drogas

Barra do Piraí – Um homem de 23 anos, natural do Rio de Janeiro, foi preso na manhã de segunda-feira (20), no bairro Caieira São Pedro, em Barra do Piraí, sob suspeita de tráfico de drogas. Na casa onde ele estava os agentes encontraram entorpecentes, dinheiro e anotações referentes à compra e venda de drogas. O carioca teria confessado aos policiais que estava em Barra do Piraí para fortalecer o tráfico local, ligado a uma facção criminosa da capital.

A prisão ocorreu após denúncias repassados aos policiais do Serviço Reservado (P2) e ao Grupamento de Ações Táticas (GAT) de que na Rua Euterpe haveria uma intensa movimentação do tráfico de drogas, de traficantes do Rio de Janeiro. Os policiais então agiram de forma estratégica e conseguiram chegar até a casa onde estava o suspeito e mais duas pessoas, entre elas uma adolescente de 17 anos.

Além do suspeito, uma mulher de 36 anos e a adolescente, que também estavam no imóvel, foram levadas para a delegacia (88ª DP). Quando estavam na unidade policial, os PMs receberam informações sobre mais drogas que estariam enterradas na região do flagrante e conseguiram encontrar mais entorpecentes. Até a publicação desta reportagem, a quantidade de drogas e dinheiro não haviam sido contabilizadas.