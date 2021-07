Carioca sub-20: Voltaço vence Bangu de virada em Moça Bonita

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 19:07 horas

Volta Redonda – O sub-20 do Voltaço venceu o Bangu por 2 a 1 nesta quarta-feira, dia 14, em Moça Bonita, em partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara as categoria. Com a vitória, o Voltaço pula para a sétima posição, com dez pontos, entrando na zona de classificação para as quartas de final.

Após terminar o primeiro tempo perdendo, os Garotos de Aço viraram na segunda etapa com gols de Kauã Cristian e Juan Climaco, aos 38 e 45 minutos. Na próxima rodada, o Volta Redonda recebe o Macaé, na próxima quinta-feira, dia 22, às 15h, no CT Carvalheiras.

– Uma vitória importante. A equipe batalhou bastante os 90 minutos para virar o placar e conquistar um resultado que nos coloca na zona de classificação para a próxima fase. Além disso, resgatamos o nosso espírito de luta, de guerra, de batalha em busca dos nossos objetivos. Há bastantes jogos estamos batalhando em busca da vitória e as coisas não vinham acontecendo, mas hoje conseguimos, graças a entrega e o comprometimento dos atletas que foram fundamentais para saímos com os três pontos. Agora é descansar e trabalhar bastante, porque semana que vem já temos um outro desafio pela frente e vamos fortes em busca de mais uma vitória – destacou o comandante do sub-20 do Voltaço Marco Aurélio.

Equipe principal se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Floresta-CE

O elenco do Voltaço se reapresentou na tarde de segunda-feira, dia 12, iniciando a preparação para enfrentar o Floresta-CE no domingo, dia 18, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

Neste primeiro dia de atividade, o grupo foi dividido em dois. Os atletas que jogaram 45 minutos ou mais diante da Jacuipense-BA ficaram na sede do clube, realizando um trabalho de força na academia.

Já os demais atletas do elenco venceram o Porto Real em jogo-treino no CT Oscar Cardoso. A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos, com o sub-20 do Esquadrão de Aço jogando toda a segunda etapa. Guilherme Eulálio e Kauã marcaram os gols da vitória tricolor

A preparação tricolor seguiu na terça-feira com treinamento em período integral, sendo na parte da manhã no CT Oscar Cardoso e a tarde na sede do clube.