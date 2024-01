Cariocão 2024: Felipe promete Voltaço ofensivo, com toque de bola e alegria

Volta Redonda – Craque diferenciado nos tempos de jogador e um dos treinadores em ascensão no futebol brasileiro, Felipe Loureiro – mais conhecido pelos torcedores e imprensa como “Felipe Maestro”, afirmou durante entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE que o Voltaço terá características ofensivas, sem deixar de lado o equilíbrio tático entre os outros setores. Felipe assumiu o comando técnico do Voltaço no fim do ano passado e irá comandar o time em 2024.

Neste bate-papo, o novo treinador do Esquadrão de Aço fala sobre a pré-temporada, os ajustes finais para a disputa do Cariocão, os treinadores que se inspirou no futebol, os estudos dos adversários e a adaptação a vida na Cidade do Aço. Felipe aproveitou para convocar a torcida para apoiar o clube durante esta temporada.

O Voltaço estreia no Cariocão, na quinta-feira (18), ás 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o bicampeão Fluminense.

DIÁRIO DO VALE – Como jogará o Voltaço nesta temporada?

Felipe Loureiro – A minha metodologia de trabalho é pautada de forma para que o time busque o gol a todo momento, atuando com muita organização, sem pular as fases do jogo. A nossa equipe evoluiu bastante, os jogadores estão compreendendo melhor o que entendemos de futebol e esperamos fazer uma boa partida de estreia diante do Fluminense.



DV – Como será o esquema tático do Voltaço? O time jogará com alegria?

FL – Teremos uma equipe organizada, tentando sempre buscar o gol do adversário, que jogará um futebol ofensivo, com alegria e bola nos pés. É muito mais prazeroso quando você têm a bola e tenta buscar o gol ao invés de ficar só marcando. Para isso é necessário entender que existem momentos que teremos que marcar e outros que iremos sair em transição ofensiva e procurar ditar o ritmo do jogo.

É muito mais efetivo quando você joga dentro do campo do adversário e coloca ele distante do nosso gol. Quanto mais estivermos próximos do gol do adversário, maiores serão as possibilidades de fazermos gols. Precisamos entender estes momentos e melhorar as nossas tomadas de decisões para termos êxito.

DV – Você já foi técnico do Bangu e do Confiança. Onde e em quem buscou inspiração nos trabalhos? O Fernando Diniz é um exemplo?

FL – O Fernando Diniz é um amigo, jogamos juntos, nos falamos bastante e é um cara que tenho como referência como treinador. Sabemos que o Fluminense joga um futebol diferente, que prevalece estar com a bola o tempo todo, tentando empurrar o adversário para trás. É algo que tentamos fazer aqui. Em outras equipes que passei coloquei isto em prática. Se o Fluminense é muito mais perigoso com a bola, tentaremos tirar a bola deles para que possamos neutralizá-los. Procurei pegar um pouquinho de cada treinador que trabalhei quando jogava. Do Abel Braga, a parte de gestão de grupo, ele me ensinou muito bem isto. O Vanderlei Luxemburgo, a leitura de jogo. Já do Antônio Lopes, a perseverança e a forma que ele sabe tirar o jogador da sua zona de conforto. Tentei pegar um pouquinho de cada um deles e adaptar a minha forma de trabalhar, que graças a Deus está dando certo. Fiz um bom trabalho no Bangu e espero ser muito mais feliz aqui no Volta Redonda.

DV – Como o Voltaço irá observar os adversários?

FL – Estamos estudando todos os adversários. Entre os times pequenos, existe um campeonato a parte, pois são confrontos diretos. Todos tentarão conquistar pontos contra os times grandes. O Voltaço está crescendo, ficando visado e as outras equipes de menor investimento tentarão atrapalhar a nossa vida, algo que é normal. Existem equipes organizadas, como por exemplo, o Nova Iguaçu, que já há algum tempo tem feito bons trabalhos. As outras equipes vamos conhecer melhor quando começar o campeonato.

DV – Felipe, você se adaptou bem a rotina de vida em Volta Redonda?

FL – Minha família está no Rio, eu sou um cara muito tranquilo e procuro ficar a maior parte do tempo na sede do clube trabalhando, assistindo vídeos e organizado nossos treinamentos. Venho aqui no CT dar os treinamentos e depois vou para o hotel no qual estou morando. Já conheci alguns restaurantes, mas sou um cara muito pacato e estou me adaptando muito bem aqui em Volta Redonda.

DV – Felipe, convoca a torcida para apoiar o Voltaço no Raulino.

FL – Torcida do Voltaço convido vocês a comparecerem ao Raulino nos nossos jogos, vocês nos ajudarão bastante, serão o nosso 12º jogador, pois teremos um campeonato muito difícil e equilibrado. Com a força de vocês, podemos fazer a diferença.