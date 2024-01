Cariocão 2024: Rádio Cidade do Aço transmite Botafogo e Bangu neste sábado (20)

Sul Fluminense – A Rádio Cidade do Aço transmite neste sábado (20), a partida entre Botafogo x Bangu, no Estádio Nilton Santos, válida pela segunda rodada do Cariocão. A transmissão começará as 15h30 com um aquecimento para a partida, que terá início ás 16h.

Após o sucesso da primeira Transmissão de Aço, realizada na última quinta-feira (18), na partida entre Voltaço x Fluminense, na parceria entre a Rádio Cidade do Aço FM com o DIÁRIO DO VALE, será a vez da torcida do Botafogo acompanhar a partida da sua equipe junto conosco.

E você torcedor do Fogão é o nosso convidado para prestigiar este tradicional confronto do futebol carioca, que terá narração de Vitor Oliveira, comentários de Carlos Samuel e reportagens de Miguel de Oliveira e Tico Balanço.