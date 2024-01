Cariocão: Botafogo vence Sampaio Corrêa no Nilton Santos

Rio de Janeiro – Após tropeçar no meio de semana, quando foi derrotado por 1×0 pelo Boavista, em Bacaxá, Saquarema, o Botafogo reencontrou o caminho das vitórias no Cariocão e venceu o Sampaio Corrêa por 2×0, neste sábado (27), no Estádio Nilton Santos.

Os gols do Glorioso foram marcados no segundo tempo pelo lateral Júnior Santos, aos 9 minutos e pelo atacante Jeffinho, aos 48 minutos

Próximo Jogo

O Botafogo volta a campo na terça-feira,(30),quando receberá a Portuguesa, às 21h30, no Nilton Santos.

Já o Sampaio Corrêa enfrentará o Flamengo, na quarta-feira, (31), às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA.