Cariocão: Fla vence Flu no primeiro jogo da semifinal

Rio –

O Flamengo, que já tinha a vantagem do empate, venceu o Fluminense por 2×0, no sábado (9), no Maracanã, na partida de ida da Semifinal do Cariocão e ampliou a sua vantagem em busca da vaga na final do Campeonato Estadual.

O Jogo

O rubro-negro já começou o jogo pressionando o Fluminense. O tricolor foi aos poucos tentando entrar no jogo e criou oportunidades de gol.

Aos 27 minutos, o atacante Pedro, em uma linda bicicleta dentro da área, e quase abriu o placar para o Flamengo.

O domínio do time comandado pelo treinador Tite surtiu efeito aos 46 minutos, quando Pulgar cruzou uma bola na área e Everton Cebolinha foi mais rápido que Guga e Árias do Fluminense, cabeceou forte e abriu o placar para o Flamengo.

Segundo tempo teve expulsão e um Fla dominante

Veio o segundo tempo e o treinador Fernando Diniz, colocou o experiente lateral esquerdo Marcelo no lugar de Diogo Barbosa.

Apesar da mudança do adversário, o Flamengo, assim como fez no primeiro tempo, não abdicou de atacar.

Os comandados de Fernando Diniz aos poucos foram se encontrando no jogo, partiram para cima do adversário w criaram oportunidades de gol.

O início de reação do tricolor foi freado, aos 16 minutos, quando o volante Thiago Santos foi expulso pelo árbitro Iuri Elino, após acertar um violento carrinho em Everton Cebolinha e deixou a sua equipe com um jogador a menos.

Daí em diante o time da Gávea, que já era melhor no jogo, seguiu pressionando, criando diversas oportunidades de gols, encurralando o Fluminense no seu campo defensivo.

Aos 45 minutos veio o golpe final. O meia De Arrascaeta cruzou com precisão e Pedro em uma cabeçada certeira deu números finais ao jogo e sacramentou a vitória do Flamengo.

Jogo da Volta

No próximo sábado (16), às 21h, às equipes voltam a se enfrentar no Maracanã, no segundo e decisivo jogo da semifinal