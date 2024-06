Rio – O time Sub-20 do Voltaço venceu o Bangu por 1 x 0, em partida válida pela 3ª rodada do Cariocão da categoria, realizada na sexta-feira (21), no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio.

Kauã Souza foi o autor do gol da vitória do Esquadrão de Aço na partida.

Esta foi a segunda vitória consecutiva da equipe na competição. Com este resultado, o Volta Redonda saltou para a 5ª posição na tabela de classificação.