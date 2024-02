Cariocão: Voltaço fica em nono após perder para o Fogão

Volta Redonda – O Botafogo fez seu dever de casa e venceu o Voltaço por 3 a 0, em partida disputada debaixo de chuva, no Raulino de Oliveira, na noite desta quarta-feira (14). Com o resultado, o Tricolor de Aço permanece em nono na tabela, com oito pontos. Já o alvinegro ficou com 14 pontos, e sua posição dependia do resultado da partida entre o Vasco e o líder Fluminense, às 21h30 min desta quarta.

O jogo

A partida começou eletrizante com o Botafogo pressionando com mais intensidade e o Voltaço tentava conter as investidas do adversário.

Aos 8 minutos Bastos subiu mais alto que a defesa do Voltaço após cobranca de escanteio e abriu o placar para o Botafogo.

O alvinegro seguiu tentando criar oportunidades. Já o Voltaço adiantou as suas linhas, aumentou a pressão e quase empatou o jogo.

Nestas condições o Botafogo passou a explorar os contra-ataques e em um destes lances, aos 18 minutos Tiquinho Soares por pouco não marcou o segundo gol da sua equipe tocando por cobertura.

Já aos 21 não teve jeito. Savarino, recebeu dentro da área, dominou no peito e soltou uma bomba fazendo o segundo do Botafogo.

A chuva aumentou em Volta Redonda e o jogo seguiu intenso com chances criadas para ambos os lados, mas o alvinegro oferecia mais perigo nas suas investidas.

O Botafogo foi letal no segundo tempo

Com o placar adverso o Voltaço retornou para a etapa final atacando o Botafogo. O time carioca tentava responder subindo as suas linhas de ataque.

O Voltaço ameaçou em uma boa cobrança de falta de MV, defendida pelo goleiro Gatito Fernández . No minuto seguinte Luiz Henrique do Botafogo, foi derrubado na área, a principio o árbitro marcou pênalti. O Voltaço reclamou bastante, o árbitro revisou o lance na tela do VAR e invalidou a penalidade.

O jogo ficou eletrizante, com boas oportunidades de gols criadas por ambas as equipes.

Aos 17 minutos, Tiquinho Soares em um perigoso chute de fora da área quase ampliou para o alvinegro, que seguiu criando oportunidades de gol.

O Voltaço respondeu aos 21 com Léo Silva, que recebeu na entrada área e mandou uma bomba, que Gatito Fernández colocou para escanteio.

O Voltaço tentou criar oportunidades de gols, mas não teve sucesso.

Aos 41, o Botafogo deu o golpe final. Luiz Gustavo recebeu no campo de ataque avançou e tocou na saída do goleiro do Voltaço, marcando o gol que selou a vitória alvinegra por 3×0.

Antes do apito final, Janderson do Botafogo foi expulso após cometer uma falta. Uma grande confusão entre jogadores das duas equipes começou e na sequência o volante Bruno Barra do Voltaço, recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação e também foi expulso.

Próximo Jogo

Na próxima rodada o Voltaço receberá a Portuguesa, no domingo (18), às 18h10, no Rauliino. Já o Botafogo terá o clássico contra o Vasco, também no domingo,às 16h no Nilton Santos, no Rio.