Cariocas entram em campo em mais uma rodada do Brasileirão

Estado do Rio – Vem aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a dupla Fla-Flu joga para se manter no G6, a zona de classificação à Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Bahia neste sábado (10), às 21h, no Maracanã. Terceiro colocado, com 14 pontos, a equipe quer retomar a liderança. Para isso, torce por tropeços de Palmeiras e Bragantino.

O Flamengo vem de um empate com o Central Córdoba, pela Libertadores. Devido ao momento delicado no torneio continental, o técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares.

O Fluminense visita o Atlético-MG no domingo (11), às 17h30, em Belo Horizonte. Na 5ª posição, com 13 pontos, o Tricolor terá a volta dos titulares, poupados na derrota para o San Jose, pela Sul-Americana, na última quinta-feira (8), na Bolívia.

“Falta tempo para trabalhar. A cada três dias um jogo. O Fluminense hoje está brigando na parte de cima da tabela. Isso é fundamental”, disse o técnico Renato Gaúcho.

ALVINEGROS PODEM ENTRAR NO Z4

O Vasco enfrenta o Vitória neste sábado, em Salvador, às 18h30. O comando ainda será do interino Felipe Loureiro, embora já tenha fechado um acordo com Fernando Diniz. O Cruzmaltino é o 14º colocado da Série A, com 7 pontos e pode entrar no Z4 em caso de derrota. A delegação vascaína viajou direto da Venezuela para a capital baiana após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Puerto Cabello, quarta-feira (7), pela Sul-Americana.

“É uma vergonha. Não podemos botar a culpa no treinador. A culpa é nossa”, sentenciou o atacante Vegetti.

Já o Botafogo recebe o Internacional no domingo, às 20h, no Rio. Ainda com os desfalques de Savarino e Barboza, o técnico Renato Paiva pode ter o retorno do meia uruguaio Santi Rodríguez, que voltou a treinar depois de quase um mês afastado. Em 12º lugar com 8 pontos, o atual campeão brasileiro também pode entrar no Z4 se perder.