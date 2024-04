Carla Duarte se afasta do cargo para ser pré-candidata a vereadora

Volta Redonda – Cumprindo suas últimas agendas como secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte se reuniu com sua equipe de trabalho e fazer um balanço de todas as ações e projetos que foram realizados em sua gestão à frente da secretaria de assistência Social.

Carla, que assumiu a pasta com a saída de Munir Neto (PSD), comemora os números alcançados nesses dois anos em que esteve no cargo. Hoje, mais de 110 mil moradores de Volta Redonda utilizam os serviços dos 35 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) que receberam, só em 2023, mais de 50 obras para melhor atender à população.

“Assumir essa secretaria tão importante foi uma das coisas mais desafiadoras em toda minha vida, mas aceitei o convite pois, sabia que tínhamos condições de dar continuidade e avançar, é claro, com a ajuda de toda equipe da SMAS”, comentou a agora ex-secretária.

Um dos pontos mais frisados por Carla Duarte foi a inauguração do Café do Trabalhador, que foi inaugurado em parceria com a secretaria estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e que já serviu mais de 100 mil kits de café, pão com manteiga e uma fruta a R$ 0,50 e a aprovação da Lei Municipal da Assistência Social que era aguardada por todos os profissionais da Assistência.

“Fizemos diversas parcerias com a iniciativa privada, com outras secretarias e com entidades beneficentes, tudo para atender cada vez melhor os nossos cidadãos de Volta Redonda. O Café do Trabalhador foi uma conquista maravilhosa e que a população demonstra todos os dias sua satisfação e aprovação. Saio sem sombra de dúvidas com a sensação de dever cumprido.”

Cuidado com a Melhor Idade

Carla Duarte deu continuidade as ações para a Melhor Idade. Além dos mais de 60 grupos de convivência existentes na SMAS, que dá como prêmio de participação a viagem para hotéis de outros municípios, Carla destacou a retomada da Fanfarra e do Coral da Melhor Idade.

Além disso, o Bloco da Vida voltou a abrilhantar o carnaval do município.

“Retomamos com projetos importantes para a Melhor Idade, como o coral e a fanfarra. Eles vêm se apresentando e abrilhantando os nossos eventos. São maravilhosos! Esse cuidado com a Melhor Idade, que herdei do prefeito Neto e do deputado Munir, vou levar sempre comigo onde quer que eu esteja”, concluiu.