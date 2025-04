Carlos Renato é o novo presidente do Angraprev

Angra dos Reis – Prefeitura de Angra dos Reis comunicou, nesta segunda-feira (14), a troca de comando do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev). Carlos Renato Pereira Gonçalves é o novo presidente do instituto. Formado em direito, e servidor público da Prefeitura de Angra desde 1986, ele atuou como secretário de Administração do governo municipal entre os anos de 1998 e 2000, 2006 e 2008 e em 2011. Trabalhou diretamente na criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Prefeitura de Angra e do vale-alimentação.

Gestor do Fundo Municipal do Angraprev entre 2006 e 2008, Renato trabalhou na transformação do fundo em autarquia, sendo o primeiro presidente do Angraprev, atuando entre os anos de 2009 e 2010.