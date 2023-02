Carnamar reúne mais de 150 embarcações em Mangaratiba - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 13:53 horas

Mangaratiba – Um dos eventos mais tradicionais de Mangaratiba, o Carnamar voltou a ser realizado na cidade no último domingo (19). Com mais de 150 embarcações participantes, o desfile marítimo teve início na Praia Grande, na Ilha de Itacuruçá, e seguiu até Muriqui, sendo acompanhado por moradores e veranistas. O evento foi realizado pela Secretaria de Eventos, com apoio das Secretarias de Segurança, Trânsito, Ordem Pública, Defesa Civil, Turismo e Cultura, e Comunicação.

O Carnamar 2023 premiou, ainda, os vencedores nas categorias animação e alegoria, através do voto dos jurados, com prêmios que variaram entre R$ 500 e R$ 7 mil reais. Na categoria Alegoria, com embarcações de médio/grande porte, a vencedora foi a Chapolândia; na categoria Animação/Embarcações de pequeno porte, quem levou o prêmio principal foi a Fífia, enquanto que a categoria Animação/Embarcações de médio e grande porte, a vencedora também foi a Chapolândia.

O secretário de Eventos de Mangaratiba, Roberto Monsores, comentou sobre o regresso da festa. “Ficamos muito felizes com a realização de mais uma edição desse evento tão tradicional em Mangaratiba. Sabemos que todos estavam ansiosos para participar dessa festa depois da pandemia. Foi tudo lindo, animado e ocorreu melhor que o planejado.”

O Carnamar 2023 foi uma realização da Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Eventos, com apoio das Secretarias de Segurança, Trânsito, Ordem Pública, Defesa Civil, Turismo e Cultura, e Comunicação.