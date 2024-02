Carnaval 2024: tradicionais blocos retornam ao Centro Histórico de Paraty

Paraty – Boa notícia para os foliões que pretendem ir a Paraty: a prefeitura e os organizadores dos blocos de Carnaval na cidade firmaram um acordo para permitir a volta de grandes grupos para desfiles no Centro Histórico. Nos últimos dois anos, a pedido dos moradores, o governo municipal foi obrigado a criar restrições à folia entre os prédios tombados.

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal (MDB), disse que ficou acertado com os líderes dos blocos, representantes do Instituto do Patrimônio Histórico (Iphan), comerciantes e vereadores, que é possível conciliar os desfiles e a preservação do patrimônio histórico em um formato híbrido de festa. Por ele, o cortejo dos blocos inicia ou termina na Avenida Roberto Silveira, tendo parte do trajeto nas ruas do Centro Histórico.

Para Vidal, dessa forma será possível preservar a acessibilidade e a presença de mais famílias paratienses acompanhando o desfile. Ele disse que a prefeitura vai organizar uma consulta pública no site oficial para saber da população o que entende como formato ideal para os desfiles dos blocos de carnaval. Além disso, para democratizar a festa e reduzir o número de foliões no Centro, a prefeitura colocará atrações em outros pontos da cidade durante a festa.

Nos quatro dias de folia, Paraty será palco de desfiles de blocos, com a presença de bonecos gigantes que criam um espetáculo visual único. O cortejo de bonecos é uma tradição que encanta todas as idades, trazendo consigo histórias e lendas que refletem a riqueza cultural da cidade. Uma das atrações mais icônicas do Carnaval da cidade, o Bloco da Lama reúne participantes corajosos que, ‘vestidos’ com a lama da Praia do Jabaquara, criam um espetáculo irreverente.

Segundo a administração municipal, o Carnaval no Centro Histórico terá um forte esquema de segurança regulamentado por decreto, e ambulantes só poderão trabalhar mediante cadastro na prefeitura.

Atenção: trânsito será interrompido na Avenida Roberto da Silveira

A Avenida Roberto da Silveira será fechada de quinta-feira 08/02/2024 às 19h a quarta-feira 14/02/2024 às 8h.

A Rua João Luiz do Rosário será fechada de quinta-feira 8/02/2024 às 19h a quarta feira 14/02/2024 às 8h.

A Rua Domingos Gonçalves de Abreu será fechada de quinta-feira 8/02/2024 às 19h a quarta-feira 14/02/2024 às 8h.

Será proibido o estacionamento de veículos na Avenida Roberto da Silveira durante o evento.

CARNAVAL 2024 – 09/02 a 13/02

AVENIDA / CENTRO HISTÓRICO

09/02 – SEXTA-FEIRA

18h – Abertura do Carnaval – Entrega da chave para o Rei Momo

18h30 – Cortejo Banda Santa Cecília e Rei Momo

19h – BC Arrastão do Jabaquara

21h – BC Meninos do Pontal

23h – BC Vamos Que Tô

23h30 – Blocos Independentes

10/02 – SÁBADO

19h – Cortejo Maracatu Tira Mofo

19h – Samba dos Amigos e Soul Batuque

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos Assombrosos do Morro

21h – BC Paraty do Amanhã

23h – BC Tribo do Samba

23h30 – Blocos Independentes

11/02 – DOMINGO

19h – Cortejo Maracatu Tira Mofo

20h30 – Cortejo Bloco Carnaciranda

21h – BC Parque da Mangueira

23h – BC Vamos Que Tô

23h30 – Blocos Independentes

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

19h – Cortejo Bloco Carnaciranda

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos Assombrosos do Morro

21h – BC Tribo do Samba

23h – BC Paraty do Amanhã

23h30 – Blocos Independentes

13/02 – TERÇA-FEIRA

19h – Cortejo Bloco Carnaciranda

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos Assombrosos do Morro

21h – BC Meninos do Pontal

23h – BC Parque da Mangueira

23h30 – Blocos Independentes

Concentração Blocos de Bateria: Avenida Roberto Silveira

Concentração Banda Santa Cecília e Bonecos Assombrosos do Morro: 9/2 – Praça do Chafariz , 10/2 – Praça Vanessa Porto (Pontal), 12/2 e 13/2 – Casa da Música

Concentração Blocos Independentes: Praça da Matriz

Concentração Maracatú Tira Mofo: Capelinha

Concentração Cortejo Carnaciranda: 11/2 – Capelinha, 12/2 e 13/2 – Largo de Santa Rita

PRAÇA DA MATRIZ

Quadra – 19h às 02h – DJ

09/02 – SEXTA-FEIRA

19h – DJ Gabriel Santos

10/02 – SÁBADO

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Vinícius

11/02 – DOMINGO

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Marcos Ferrari

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Vinícius

13/02 – TERÇA-FEIRA

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Marcos Ferrari

AVENIDA

Trio Elétrico – 19h às 02h – DJ (Intervalos Blocos)

09/02 – SEXTA-FEIRA

19h – DJ Marcos Ferrari

10/02 – SÁBADO

19h – DJ Gabriel Santos

11/02 – DOMINGO

19h – DJ Vinícius

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

19h – DJ Marcos Ferrari

13/02 – TERÇA-FEIRA

19h – DJ Gabriel Santos

JABAQUARA

10/02 – SÁBADO

BLOCO DA LAMA

CONCENTRAÇÃO: Campo de Futebol – Ao lado do Quiosque do Vidinho

13h – DJ Marcos Ferrari

14h30 – Show com Flávia Saoli

16h30 – DJ Marcos Ferrari

17h – Início do trajeto do Bloco da Lama

11/02 – DOMINGO

17h – BC Arrastão do Jabaquara

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

13h – Electro Folia Paraty

17h – BC Vamos Que Tô

13/02 – TERÇA-FEIRA

17h – BC Arrastão do Jabaquara

PRAIA DO PONTAL

10/02 – SÁBADO

20h – Bloco Tarja Preta

11/02 – DOMINGO

15h – BC Meninos do Pontal

13/02 – TERÇA-FEIRA

15h – BC Tribo do Samba

PROGRAMAÇÃO NAS COMUNIDADES COM ATRAÇÕES MUSICAIS E DJs

SÁBADO A TERÇA-FEIRA

TRINDADE

PARATY MIRIM

TARITUBA

PRAINHA

Programação Comunidades

TRINDADE

10/02 – SÁBADO

21h – Roda de Samba do Quilombo

DJ

11/02 – DOMINGO

21h – Samba da Benção

DJ Gabriel Santos

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

17h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

DJ Gabriel Santos

13/02 – TERÇA-FEIRA

21h – Grupo Chega Mais

DJ Zamba

PARATY MIRIM

10/02 – SÁBADO

21h – Samba da Benção

DJ CALIXTOLOOP

11/02 – DOMINGO

21h – Grupo Chega Mais

DJ CALIXTOLOOP

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

20h – BC Parque da Mangueira

21h – É Tudo Nosso

DJ CALIXTOLOOP

13/02 – TERÇA-FEIRA

21h – Rezende Folia

DJ CALIXTOLOOP

TARITUBA

10/02 – SÁBADO

21h – Grupo Chega Mais

DJ Xan Lucato

11/02 – DOMINGO

20h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

DJ Zamba

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

21h – OBA!HIA

DJ Zamba

13/02 – TERÇA-FEIRA

20h – BC Paraty do Amanhã

21h – É Tudo Nosso

DJ Vinícius

PRAINHA

10/02 – SÁBADO

21h – Rezende Folia

DJ nos intervalos

11/02 – DOMINGO

21h – É Tudo Nosso

DJ nos intervalos

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

21h – Grupo Chega Mais

DJ nos intervalos

13/02 – TERÇA-FEIRA

21h – OBA!HIA

DJ nos intervalos