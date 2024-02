Carnaval: Angra reforça segurança com trabalho integrado no continente e no mar

Angra dos Reis – Neste Carnaval, uma força-tarefa está ocorrendo por terra e mar em Angra dos Reis. Neste sábado (10), 42 ônibus e vans foram parados em uma barreira turística realizada pela Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Rio-Santos.

Destes, dois veículos foram multados por não possuírem autorização para entrada na cidade e outros dois tiveram que retornar ao local de origem, pois não tinham a documentação necessária para o transporte de turistas.

– A segurança é um quesito muito importante para que os turistas escolham o seu destino e Angra tem demonstrado que é uma cidade segura. Estamos aqui, no Carnaval, fiscalizando os ônibus e as vans para receber bem os turistas e verificar a legalidade do transporte – informou Marc Olichon, acrescentando que somente hoje mais de duas mil pessoas passaram pela Estação Santa Luzia, no Centro da cidade, rumo às paradisíacas ilhas de Angra.

Uma ação conjunta de fiscalização e ordenamento também foi realizada na Praia da Sororoca, na Ponta Leste, com a participação de profissionais da TurisAngra, do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), Unidade Polícia Ambiental (UPAM) e dos agentes da nova equipe de Ordenamento e Monitoramento Ambiental e Turístico.

– A Segurança Pública trabalha em apoio às demais secretarias. Estamos aqui para fazer o melhor pela nossa população e pelos nossos turistas – finalizou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.