Carnaval: Bloco do Boi vai desfilar pelas ruas no ‘feriadão’

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 15:12 horas

Barra Mansa- Após dois anos e dois meses de espera, os foliões de Barra Mansa e da região que todos os anos prestigiam o tradicional Bloco do Boi, do bairro Roberto Silveira, já podem comemorar.

Há cerca de duas semanas a diretoria do bloco decidiu realizar um carnaval fora de época na cidade e marcou para os dias 23 (Feriado Estadual – Dia de São Jorge) e 24 de abril o desfile da agremiação, que promete arrastar multidões. Neste ano o Bloco do Boi comemora seus 76 anos de fundação e de acordo com o presidente, Luís Antônio Cardoso, o objetivo é proporcionar dois dias de muita alegria para aqueles que já estavam com saudade de brincar o carnaval.

– Foi tudo resolvido de última hora. Nós pensamos: se no Rio de Janeiro vai ter carnaval, nós vamos fazer o nosso aqui também. Decidimos há alguns dias e, de lá para cá, a diretoria vem se reunindo para acertar todos os detalhes para realizarmos uma festa bem bonita – destacou Cardoso.

De acordo com ele, o bloco vai sair do bairro Roberto Silveira às 17h e fazer o mesmo trajeto de anos anteriores. A concentração da bateria tem início às 16 horas, ao lado do Minas Esporte Clube e, em seguida, o bloco começa a desfilar pelas ruas do bairro. O arrastão seguirá pelas ruas Pinto Ribeiro, Duque de Caxias, José Marcelino de Camargo e Joaquim Leite, encerrando o desfile no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, na Beira Rio.

– Vamos encerrar na beira rio e estamos pensando em manter o samba lá, com carro de som, para que as pessoas possam se divertir. O bloco vai ter os dois bois grandes que soltam fumaça pelo nariz e o pequeno que faz a brincadeira de correr atrás das crianças. A bateria vai animar o desfile e as pessoas vão poder ir como quiserem, com fantasia que desejarem, porque vai ser um carnaval mesmo, só que fora de época – destacou o presidente.

Segundo Cardoso, por ser uma experiência nova não é possível precisar como será a participação do público, no entanto, a expectativa é que os moradores de Barra Mansa e região prestigiem os dois dias de evento.

– Todo mundo que gosta de carnaval e está ansioso para esse momento pode vir participar que será bem vindo para comemorar conosco. Nós teremos a segurança feita por pessoas da própria comunidade, mas já solicitamos apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil e vamos garantir, como sempre, uma festa com segurança para as famílias – disse o presidente do bloco.