Carnaval da Família de Pinheiral reúne milhares de foliões - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 08:57 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral fechou o carnaval 2023 depois de seis dias de festa e milhares de foliões. Batizado de Carnaval da Família 2023, a festa foi marcada pela participação das famílias, que mais uma vez aderiram a programação com artistas locais e compareceram para prestigiar o evento, além de autoridades. O carnaval contou com forte esquema de segurança o que garantiu baixos índices de ocorrências. A reportagem do DIÁRIO DO VALE fez a cobertura da festa.

A festa contou com programação diversificada, inclusive para as crianças com matinês e recreação infantil, desfile de 12 blocos, DJs e shows com as bandas Interlig e Mistura Carioca, que encerraram as noites de folia.

O prefeito Ednardo Barbosa, agradeceu a presença dos foliões e, na pessoa da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) Aline Gouvêa, agradeceu a todos envolvidos na organização do evento e adiantou que a festa de aniversário da cidade, celebrado no dia 13 de junho, já começa a ser planejada.

– Foram seis dias de muita alegria, agradeço a todos os foliões, aos blocos, aos envolvidos na realização desse evento, em especial, a todos os servidores, todas as secretarias e a população da nossa querida cidade de Pinheiral que aderiu ao Carnaval da Família 2023. Ficamos muito felizes e já estamos com saudade, agora, se Deus quiser é planejar o aniversário da nossa cidade, porque vem muita coisa boa por aí – disse o prefeito.

– É com gratidão a Deus que finalizamos esse carnaval após um trabalho intenso de todas as equipes envolvidas para que tudo desse certo. O que nos deixa mais felizes é saber que foi uma festa segura, com índice praticamente zero de ocorrências, tendo apenas registros sem gravidade e que foi aderido pelas famílias. Agradeço ao nosso prefeito Ednardo Barbosa que nos deu total liberdade para trabalhar – destacou a secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

A prefeitura de Pinheiral, em parceria com as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, proporcionou um forte esquema de segurança para os desfiles dos blocos, shows e o decorrer do evento, além de banheiros químicos, carro de som e o apoio no trânsito nas concentrações e no percurso dos blocos até às Praças Brasil e Teixeira Campos.

O evento contou ainda com a atuação operacional das secretarias de Cultura, Saúde, com profissionais e ambulâncias em posto médico montado no local para atendimento de emergência, Assistência Social com a distribuição de pulseiras de identificação para as crianças, Serviços Públicos, com as equipes de iluminação e limpeza, Governo, com os departamentos de Trânsito e Transporte, no controle de trânsito, Fiscalização e Ordem Pública, Comunicação e Defesa Civil.

Presenças

Prestigiaram o evento durante os dias de folia, o deputado estadual Gustavo Tutuca, que esteve presente no primeiro dia de Carnaval, além da vice- prefeita e professora Sediene Maia, os Secretários, de Governo, Estanislau Corrêa, a Secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa, de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira, Saúde, Everton Alvim, Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, o controlador Geral do Município, Francisco Lopes, procurador geral do município, Joviano Cunha. Os vereadores da cidade marcaram presença, entre eles, Leonardo Cabral, Leonardo Barros, Demóstenes José Nunes, José Augusto dos Santos Cardoso, o Gugu, Carina Valim, Mário Arthur, presidente da Câmara dos Vereadores e Luiz Carlos da Silva, Luiz enfermeiro.