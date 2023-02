Carnaval da Família de Pinheiral reúne milhares de foliões - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 18:30 horas

Pinheiral – Após seis dias de folia que marcaram o retorno dos blocos de rua depois de dois anos de pandemia, o Carnaval da Família 2023 de Pinheiral chegou ao fim nesta terça-feira (21). O início das festas aconteceu no dia 16 e, segundo dados da Polícia Militar, reuniu seis mil pessoas no primeiro dia.

O Carnaval da Família 2023 incluiu o desfile de diversos blocos carnavalescos, apresentação de DJ’s, matinês com recreação infantil e shows.

No encerramento do último dia da festa, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, conversou com a equipe do DIÁRIO DO VALE e agradeceu aos envolvidos na organização e realização da folia.

Prestigiaram o evento durante os dias de folia, o deputado estadual, Gustavo Tutuca que esteve presente no primeiro dia de Carnaval, a vice-prefeita e professora Sediene Maia, os Secretários, de Governo, Estanislau Corrêa, a Secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa, de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira, Saúde, Everton Alvim, Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, o controlador Geral do Município, Francisco Lopes, procurador geral do município, Joviano Cunha. Os vereadores da cidade marcaram presença, entre eles, Leonardo Cabral, Leonardo Barros, Demóstenes José Nunes, José Augusto dos Santos Cardoso, o Gugu, Carina Valim, Mário Arthur, presidente da Câmara dos Vereadores e Luiz Carlos da Silva, Luiz enfermeiro.