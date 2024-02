Carnaval de Angra 2024 injetou R$ 40 milhões na economia

Angra dos Reis – Um balanço apresentado pela prefeitura de Angra dos Reis na tarde desta segunda-feira (19), no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, revelou que a festa popular mais importante do planeta, produziu números surpreendentes, como, por exemplo, a taxa de ocupação hoteleira de 92% e a injeção de R$ 40 milhões na economia da cidade. Em comparação com a capital (87%), Angra superou todas as expectativas.

– Fizemos o maior carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro. Agora, chegou a hora de darmos transparência para os angrenses que fizeram parte dessa bela festa. Ao longo do ano, com o trabalho das nossas secretarias, vamos continuar oferecendo eventos e festividades de qualidade para os moradores e turistas que visitam a nossa cidade – destacou o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão.

Considerado o maior carnaval do interior do interior do Estado, a cidade recebeu mais de 65 turistas nos sete dias de programação de eventos. No entanto, foi a Praia do Anil que bateu recordes: foram mais de 200 mil nos shows de artistas consagrados. O show da banda Sorriso Maroto levou mais de 60 mil pessoas às areias do Anil.

– Graças ao preparo da Prefeitura de Angra, conseguimos registrar ótimos números para o turismo e economia da cidade. Um bom exemplo foi o movimento de turistas nos cais da cidade, trazendo dinheiro para o nosso município, valorizando o comerciante local e aquecendo nossa economia. Além disso, Angra registrou uma ocupação hoteleira maior que a capital o estado. Com certeza, esse será um Carnaval para ser lembrado – comentou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Além disso, a festa popular contou com mais de 80 blocos carnavalescos, que arrastaram multidões pelas ruas do centro e dos bairros de Angra dos Reis, como a Vila do Abraão, Provetá, Frade, Parque Mambucaba, Itinga, Japuiba, Jacuecanga, Monsuaba, Camorim e Bonfim. Assim como de costume, a Prefeitura de Angra dos Reis fez um chamamento público onde ofereceu apoio cultural no valor total de R$ 347 mil para 61 agremiações em 2024.

Para se ter ideia, dados da CCR RioSP, concessionária que administra a Rodovia Rio Santos, apontam que mais de 76 mil veículos passaram pela rodovia com destino a Angra dos Reis.

– Tivemos um Carnaval grandioso, com mais de 80 blocos de rua arrastando milhares de foliões, e levamos grandes shows à Praia do Anil. Diversos bairros celebraram a maior folia do interior do estado do Rio de Janeiro, sempre com muita alegria e irreverência. Turismo, economia e comércio ganharam do início ao fim com o Carnaval em 2024 – afirmou o secretário de Eventos, João Willy.

Segurança e Ordem Pública garantem festa organizada

Durante a folia, a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, desempenhou papel crucial, realizando ações de orientação, fiscalização de postura, trânsito e transportes. Além disso, as ilhas e praias foram monitoradas, garantindo um ambiente seguro e controlado.

Nas fiscalizações de trânsito, foram 27 veículos removidos ao depósito, principalmente por estacionamento irregular e problemas com a documentação. A Segurança Pública de Angra dos Reis contou com o apoio de mais de 130 agentes do 33º BPM por dia no reforço do policiamento ostensivo nas ruas.

– O carnaval de Angra foi um evento seguro para toda população e turistas. Durante os dias de folia não registramos nenhuma ocorrência grave. As ações de segurança foram constantes com monitoramento durante todo o Carnaval – disse o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

Mais de 100 profissionais atuaram diariamente na limpeza de praias, onde foram recolhidas 300 toneladas de lixo. Somente na Ilha Grande, foram coletadas mais de 81 toneladas. A Praia do Anil também foi destaque, com 30 toneladas após os shows.

Durante a folia, o Hospital Municipal da Japuíba realizou mais de 2.500 atendimentos, com destaque para os casos clínicos, que totalizaram 2.265 pacientes. Os SPAs registraram 3.800 atendimentos. Já a UPA Infantil realizou mais de 1.000 atendimentos.

O Carnaval 2024 foi organizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, com os apoio da Turisangra, das secretarias de Cultura e Patrimônio, Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Regional, Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Secretaria Executiva da Ilha Grande, Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e da União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).