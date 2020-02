Carnaval de Barra Mansa atrai 30 mil foliões em quatro dias de festa

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 18:11 horas

Barra Mansa– Os blocos em diversos pontos de Barra Mansa e as matinês no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco, na Beira Rio, atraíram aproximadamente 30 mil foliões durante o Carnaval, de acordo com a prefeitura. O tradicional Bloco do Boi arrastou sete mil pessoas pelas ruas do Centro nos quatros dias de festa. O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, explicou que o Carnaval foi pensado para a família.

– O Carnaval em Barra Mansa, a cada ano, vem se consolidando como um evento para todas as idades, com muita música, marchinhas e samba na Matinê no Calçadão. Focamos em oferecer diversão para toda a família – pontuou.

Durante os dias de folia, nenhuma ocorrência foi registrada, foi montado um esquema de segurança diariamente, com a participação de mais de 200 agentes.

– Os ambientes de Carnaval foram rigorosamente monitorados pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Fiscalização de Posturas, que somados com a segurança contratada, passou dos 200 agentes por dia. Um batalhão a serviço da segurança e do bem estar do folião, que pôde desfrutar de um ambiente limpo, bem estruturado e seguro – informou o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir.

Os blocos que animaram as ruas de Barra Mansa foram: Tradição (Morro do Cruzeiro), Me Beija Direito e Bloco do Boi (Centro), Se Vira nos Trinta (Siderlândia), Arrastão do Povão (Vista Alegre), Renascer (Cotiara) e blocos de Amparo.