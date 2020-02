Carnaval do Rio tem previsão de chuva e calor ameno

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 18:48 horas

Rio de Janeiro – Depois de uma semana em que os termômetros passaram dos 40 graus, os cariocas vão encontrar temperaturas mais amenas no Carnaval. A previsão do serviço de meteorologia da prefeitura do Rio de Janeiro, Alerta Rio, é de que as máximas na cidade caiam de 36 graus Celsius (°C) nesta sexta-feira (21) para 30 no sábado (22).

Domingo e segunda, as máximas ficam abaixo de 30°C, e, na terça-feira, os termômetros podem marcar até 33°C.

O motivo é a passagem de uma frente fria, que vai trazer tempo nublado e chuva para a folia na capital. Entre a tarde de hoje e a manhã de sábado, a previsão é de que a chuva seja de moderada a forte, acompanhada de vento que também pode ser forte.

Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, o sambódromo pode ter desfiles da Série A sob chuva, que não deve ser forte. Para as madrugadas de segunda e terça, quando passam pela Sapucaí as escolas do Grupo Especial, ainda não há previsão de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia também prevê temperaturas mais amenas na capital e avalia que a situação deve ser parecida em outras partes do estado, como a Região dos Lagos, a Costa Verde, o Médio Paraíba e a Região Serrana.

Assim como na capital, a previsão para o interior é de que as chuvas mais fortes devem ocorrer sábado, diminuindo de intensidade no domingo.

* As informações são da Agência Brasil, por Vinícius Lisboa