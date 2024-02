Carnaval e a luta contra a violência à mulher

Sul Fluminense – O Carnaval, a festa mais popular do Brasil, está a todo vapor, enchendo as ruas de bloquinhos, cores, marchinhas e foliões. No entanto, essa celebração de liberdade e animação também potencializa um problema persistente durante o ano todo: a violência contra a mulher.

Neste período de folia, observamos um aumento considerável nos casos de violência contra mulheres. O Carnaval, infelizmente, torna-se palco para diversos tipos de violência, com destaque para o assédio e a violência sexual.

As estatísticas são alarmantes: os casos de estupro aumentam em 50%, e uma grande parcela das mulheres relata ter sido vítima de algum tipo de violência e constrangimento durante essa época festiva. A falsa interpretação da liberdade feminina muitas vezes resulta em convites indesejados e uma condescendência desmedida à exposição dos corpos femininos mais descontraídos.

Este cenário é extremamente preocupante e exige ações concretas para mudar essa realidade. O respeito à integridade física e emocional das mulheres deve ser uma prioridade em qualquer ambiente, inclusive no Carnaval.

Como defensora dos direitos das mulheres, afirmo que é de fundamental importância que as pessoas se conscientizem sobre a gravidade desse problema e atuem como agentes de mudança. Denunciar e apoiar as vítimas são passos essenciais para combater a violência contra as mulheres.

Dizer não à violência é uma responsabilidade coletiva. Respeito e dignidade devem ser prioridades sempre, não apenas durante o Carnaval, mas em todas as esferas da sociedade. A mudança começa por nós, e é urgente construirmos um ambiente seguro e igualitário para todas as mulheres. Vamos juntos lutar por um Carnaval e uma sociedade livres de violência e repletos de respeito.

Luciana Pimentel é formada em Direito e Pós-Graduada em Direito Civil e Processual Civil. Atuou como Conselheira Tutelar e passou a integrar a equipe da Secretaria de Ação Social. Em 2019 assumiu a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres na cidade de Itatiaia/RJ, onde permanece até hoje. Tem trabalhado na ampliação da conscientização e no combate à violência contra a mulher, desenvolvendo projetos e ações com esse objetivo.