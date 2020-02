Carnaval em Piraí terá o tema ‘Carnaval de Norte a Sul’

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 09:00 horas

Destaque da programação será o samba dos Juremeiros e a presença da bateria da Beija-Flor

Piraí – A prefeitura de Piraí divulgou a programação oficial do Carnaval 2020, que terá o tema “Carnaval de Norte a Sul”. A folia vai de sexta-feira (21 de fevereiro) até terça-feira (25 de fevereiro) e contará com os tradicionais blocos pela rua principal da cidade, além de shows e matinês na Praça de Santana, no Centro, e na Praça São João, em Arrozal.

O destaque fica para o samba dos Juremeiros no sábado de Carnaval e a presença da bateria da Beija-Flor para encerrar a terça-feira.

Confira a programação:

– Piraí

Matinês e bailes noturnos na Praça de Santana – Centro

Sexta-feira (21 de fevereiro)

20h – Concentração Banda de Rolo (Rodoviária Piraí)

23h – Abertura oficial do Carnaval com a chegada da Banda Rolo

0h – Baile noturno com a Banda Interlig

Sábado (22 de fevereiro)

16h – Show com Juremeiros

21h – Desfile de blocos

23h – Baile noturno com Banda Guerra

Domingo (23 de fevereiro)

16h – Matinê baile infantil

21h – Desfile de blocos

23h – Baile noturno com a Banda Interlig

Segunda-feira (24 de fevereiro)

16h – Matinê baile infantil

21h – Desfile de blocos

23h – Baile noturno com Banda Guerra

Terça-feira (25 de fevereiro)

16h – Matinê baile infantil

21h – Desfile de blocos

23h – Apresentação da bateria Beija-Flor

0h – Baile noturno com a Banda Interlig

– Arrozal

Matinês e bailes noturnos na Praça São João

Sábado (22 de fevereiro)

21h – Desfile de blocos

23h – Baile noturno com a Banda Mistura Carioca

Domingo (23 de fevereiro)

16h – Matine baile infantil

21h – Desfile de blocos

23h – Baile noturno com a Banda Guerra

Segunda-feira (24 de fevereiro)

16h – Matinê baile infantil

21h – Desfile de blocos

23h – Baile noturno com a Banda Mistura Carioca

Terça-feira (25 de fevereiro)

16h – Matinê baile infantil

21h – Desfile de blocos

23h – Baile noturno com a Banda Mistura Carioca

0h – Apresentação da bateria da Beija-Flor