Carnaval infantil: como garantir o carnaval com filhos

Sul Fluminense – O Carnaval é uma época de celebração e alegria, e quando se trata de curtir a folia com os filhos, é importante garantir que a diversão seja acompanhada de cuidados essenciais para o bem-estar das crianças. O Diário Delas reuniu dicas valiosas para que pais e mães possam aproveitar o Carnaval ao lado dos pequenos de forma saudável e segura.

Escolha um bloco de rua com espaço sombreado: Se optar por participar de um bloco de rua, prefira aqueles que ofereçam áreas com sombra, garantindo um ambiente mais confortável para as crianças.

Roupas leves e confortáveis são essenciais: Vista os pequenos com roupas adequadas à temperatura do dia, optando por peças leves e confortáveis. Não se esqueça dos chapéus ou bonés para protegê-los do sol, especialmente se o ambiente não oferecer cobertura.

Calçados seguros e confortáveis: Escolha calçados adequados, como tênis, sandálias ou sapatilhas, que proporcionem segurança e conforto aos pés das crianças, evitando escorregões ou solturas durante a folia.

Proteção solar: Aplique filtro solar adequado à pele infantil antes de sair de casa e reforce a proteção ao longo do dia, garantindo a segurança contra os raios solares.

Pintura facial segura: Se desejar pintar a pele das crianças, certifique-se de utilizar produtos específicos para uso infantil, hipoalergênicos e não tóxicos, garantindo a diversão sem preocupações.

Lanchinhos saudáveis e hidratação: Mantenha os pequenos alimentados e hidratados ao longo do dia, oferecendo lanches leves com frutas e mantendo a garrafinha de água sempre abastecida.

Distância segura das caixas de som: Evite que as crianças brinquem muito próximas às caixas de som, pois o volume elevado pode prejudicar a audição. Mantenha uma distância mínima de 15 metros dos alto-falantes ou forneça fones de ouvido infantis de proteção.

Horário de encerramento da folia: Estabeleça um horário adequado para encerrar a diversão, respeitando os limites físicos das crianças e garantindo um descanso adequado para o próximo dia.

Além dos cuidados com a saúde e o bem-estar, é crucial estar atento à segurança das crianças durante o Carnaval. Identifique os pequenos com pulseiras contendo nome e número de telefone de contato, evite substâncias prejudiciais como spray de espuma e confetes metalizados, e oriente sobre a importância de recusar bebidas ou doces de estranhos.

O Carnaval também pode ser uma oportunidade para conversas importantes com os filhos, como educação sexual e prevenção de abusos, garantindo que se sintam seguros para buscar ajuda caso necessário.

E para uma folia ainda mais sustentável, que tal substituir os confetes convencionais por confetes ecológicos feitos com folhas de árvores caídas? Uma atividade divertida e consciente para compartilhar com as crianças durante o Carnaval.

Por fim, lembre-se de que tão importante quanto aproveitar o Carnaval é desfrutar de momentos de qualidade em família. Para mais dicas sobre viagens seguras e bem-estar familiar, confira os artigos do Diário Delas.