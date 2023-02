Carnaval no Sul Fluminense tem atrações para todos os gostos - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 07:33 horas

DIÁRIO DO VALE publica guia com os eventos programados para a região durante os dias de folia

Sul Fluminense – Foram dois anos sem carnaval, em que os foliões precisaram guardar suas fantasias e disposição. Com a pandemia de Covid-19, que fez com que muita gente ficasse em casa a partir de março de 2020, as aglomerações se tornaram algo a ser evitado, e entre as atividades culturais afetadas estava justamente a Festa de Momo. E

Em 2021 e 2022, as prefeituras precisaram suspender qualquer tipo de evento carnavalesco; mas, agora, chegou a hora de quem gosta de seguir os trios elétricos, blocos, curtir os bailes e ou assistir aos desfiles das escolas de samba matar a saudade daquela que é a festa mais popular e tradicional do Brasil.

Por isso, o DIÁRIO DO VALE aproveita a véspera do feriadão para divulgar a programação do carnaval no Sul Fluminense. Pode ser que falte disposição para alguns, mas certamente ninguém pode reclamar da falta de opções.

VOLTA REDONDA

Sexta-feira (17)

Bloco “Piranhas do Beco”, às 17h, Rua 41C, Vila Santa Cecília;

Bloco Tacalipal, às 17h, Rua 227, Praça Maria Amélia Diogo, bairro Eucaliptal;

Sábado (18)

Bloco “Vai da Merda”, às 15h, Rua 42, nº70 (Bar do Caixote), bairro Jardim Tiradentes;

Bloco dos Caretas, às 17h, Rua 318 – (Sede Bloco Carnavalesco os Caretas), bairro Sessenta;

Domingo (19)

Bloco “Pé de Galinha”, às 15h, Av. Dr. Walter Granato da Rocha – Sede Associação Carnavalesca Pé de Galinha, bairro Jardim Tiradentes;

Segunda-feira (20)

Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos – Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

Terça-feira (21)

“Bloco do Lençol”, às 15h, Praça Brasil, Vila Santa Cecília;

Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos – Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

25 de fevereiro

Bloco “Arrastão do Conforto”, às 15h, Rua 235 – bairro Conforto;

5 de março

“Bloco dos Cria de Santa Cruz”, às 15h, Av. dos Ex-Combatentes, bairro Santa Cruz.

BARRA MANSA

Calçadão Dama do Samba, às 14h: Matinê Bailinho Kids com Cecília Reis, Bateria Super Show. Chegada do Bloco do Boi e Bateria da Portela

Domingo (19)

Calçadão Dama do Samba, às 14h: Matinê Bailinho Kids com Cecília Reis, Grupo Atividade Plena, Chegada do Bloco do Boi e Banda Guerra

Segunda-feira (20)

Calçadão Dama do Samba, às 14h: Bloquinho Mamãe Eu quero Sambar, Grupo Partido a Mais, Chegada do Bloco do Boi e Bateria Super Show

Terça-feira (21)

Calçadão Dama do Samba, às 14h: Bloquinho Mamãe Eu quero Sambar, Banda Guerra, Chegada do Bloco do Boi e Bateria do Salgueiro

Blocos

Sábado (17)

Bloco Tradição – 19h – Morro do Cruzeiro

Domingo (18)

Bloco Me Beija Direito – 13h – Centro

Bloco do Boi – 16h – Roberto Silveira

Segunda-feira (19)

Arrastão do Povão – meio-dia – Vista Alegre

Bloco do Boi – 16h – Roberto Silveira

Segunda-feira (20)

Bloco do Boi – 16h – Roberto Silveira

Terça-feira (21)

Arrastão do Povão – meio-dia – Vista Alegre

Bloco do Boi – 16h – Roberto Silveira

BARRA DO PIRAÍ

Sexta-feira (17)

22h – Bloco Unidas da Metalúrgica – Bloco do Hulk

Concentração: Largo da Feira

Sábado (18)

21h – Shows de Vitor Andrade e Rodriguinho

22h – Bloco do Flamengo

Concentração: Largo da Feira

Domingo (19)

15h30 – Bloco da Beata

Concentração: Bairro Guararema

16h – Mamãe Quero Brincar

Concentração: Bairro São João

21h – Shows da banda P.M.P.O e Imaginasamba

Segunda-feira (20)

21h – Shows de Of do Samba e Melanina Carioca

21h – GRES Sai de Baixo

Concentração: Largo da Feira

22h – Bloco Vai Quem Quer

Concentração: Largo da Feira

23h – Bloco Sem Compromisso

Concentração: Largo da Feira

Terça-feira (21)

16h – Show de Pocah e Bloco Caçarola Samba Show

16h – Bloco Você Veio Porque Quis

Concentração: Largo da Feira

17h – Bloco Largo da Feira mas Não Largo do Copo

Concentração: Largo da Feira

21h – Bloco Balanço do Areal

Concentração: Largo da Feira

PIRAÍ

Sexta-feira (17)

20h – Banda do Rolo

23h – Banda Interlig

Sábado (18)

18h – Banda Jair

20h – Blocos “Ih Lá Vou Eu”, “Dá No Pai, Valeu Valeu” e “Sant’Amnésia”

23h – Banda Guerra

Em Arrozal

20h – Bloco da Laura

23h – Banda A Base

Domingo (19)

Piraí

15h – Bloco “Alegria, Alegria”, matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – Bloco Largadão

20h – Hotel Colonial, Bloco do Sossego, Sentimento Branco, Verde e Grená, Micareta do Já É

23h – Banda A Base

Em Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

19h – Bloco do Flamengo

20h – Bloco da Laura

23h – Banda Interlig

Segunda-feira (20)

15h – Bloco da Apae, Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – No Embalo do Rei

20h – Asa de Rato, Los Tigres, Não Dou Beijo Sem Abraço

23h – Banda Guerra

Em Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

20h – Bloco da Laura

23h – Banda A Base

Terça-feira (21)

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – Só Caminha

20h – Pinga In Nóis e Nação Rubro Negra

23h – Banda Interlig

Em Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

20h – Bloco da Laura

23h – Banda Guerra

PINHEIRAL

Sexta-feira (17)

Praças Brasil e Teixeira Campos

19h – DJ Ratus

22h – Banda Mistura Carioca

Quadra de esportes da Rua Brasília, no bairro Paraíso

17h30 – Bloco da Saudade

19h – Bloco das Chitas

Sábado (18)

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Bloco A Vida É Hoje

16h – Baile infantil com concurso de fantasia com personagens vivos (equipe de recreação Tia Ana Banana)

18h – DJ Ratus

22h – Banda Interlig

Campo do Oriente

10h – Bloco do Oriente

Quadra de esportes da Rua Brasília, no bairro Paraíso

14 h – Bloco da Estação

Domingo (19)

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Banda Interlig

18h – DJ Carlão

20h – DJ Ratus

22H – Banda Mistura Carioca

Quadra de esportes da Rua Brasília, no bairro Paraíso

14h – Bloco Embrazados

Rua Tancredo Neves

17h – Bloco Nação Rubro Negra

Segunda-feira (19)

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Bloco Tia Ana Banana e recreação infantil

18h – DJ Carlão

22h – Banda Interlig

Rua Tancredo Neves

17h – Blobo Vem Como Pode

Quadra de esportes do bairro Paraíso

15h – Bloco Quem Não Aguenta Bebe Leite

Terça-feira (21)

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Banda Mistura Carioca

18h– DJ Ratus

22h – Banda Mistura Carioca

Rua Tancredo Neves

13h – Bloco Seu Larga Tu Mama?

19h – Bloco Amigos do Vasco da Gama

PARATY

Sexta-feira (17)

Avenida Roberto Silveira

19h – Abertura do Carnaval – Entrega da chave da Cidade para o Rei Momo

19h30 – Bloco Arrastão do Jabaquara

21h30 – Bloco Meninos do Pontal

23h30 – Bloco Vamos Que Tô

Centro Histórico

19h – Cortejo Banda Santa Cecília e Rei Momo (concentração na Praça do Chafariz)

19h – Blocos Independentes (concentração na Praça da Matriz)

Praça da Matriz

23h – Telão com transmissão ao vivo do desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, do Carnaval de São Paulo, que vai homenagear Paraty

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Bebeto

Quadra do Pantanal

13h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Sábado (18)

Centro Histórico

19h – Bloco Mutuan (concentração na Capelinha)

19h às 23h30 – Blocos Independentes (concentração na Praça da Matriz)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração em frente à Casa da Música)

Avenida Roberto Silveira

21h30 – Bloco Paraty do Amanhã

23h30 – Bloco Tribo do Samba

Praça da Matriz

13h às 18h30 – Matinê – Carnaval Caiçara

13h às 17h – Brincando com Artes

17h – Carnaciranda com bonecos tradicionais

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Marino

Praia do Jabaquara

14h – Concentração Bloco da Lama (final da praia)

15h – Raphael Moreira e Banda

17h – Momento de ápice do Bloco da Lama

Caborê

11h – Bloco Coito das Araras (concentração no Caborê, cortejo pela

Avenida Otávio Gama e encerramento Pontal)

Praia do Pontal

20h – Bloco Tarja Preta (concentração na Praia do Pontal, cortejo pelas ruas do Centro Histórico e encerramento na Praia do Pontal)

Trindade

21h – Carlos Kbelo

19h às 00h – DJ Marcos Ferrari

Paraty-Mirim

17h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

19h às 00h – DJ Bebeto

Tarituba

17h – Soul Batuque

21h – Grupo Chega Mais

19h às 00h – DJ CalixtoLoop

Prainha de Mambucaba

21h – Samba da Benção

19h às 00h – DJ Alira e DJ Jundu

Ilha das Cobras

13h às 17h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Domingo (19)

Avenida Roberto Silveira

21h30 – Bloco Mangueira

23h30 – Bloco Vamos Que Tô

Centro Histórico

19h – Cortejo Maracatu Tira Mofo (concentração no Largo de Santa Rita)

21h – Cortejo Bloco Carnaciranda (concentração na Praça da Matriz)

19h às 23h30 – Blocos Independentes (concentração na Praça da Matriz)

Praça da Matriz

13h às 18h30 – Matinê Carnaval Caiçara

13h às 17h – Brincando com arte e DJ Seletor Z

17h – Show Carlos Kbelo Kids

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Marcos Ferrari

Praia do Jabaquara

14h – Bloco Tribo do Samba

16h – Bloco Arrastão do Jabaquara

Praia do Pontal

18h – Bloco Meninos do Pontal

Trindade

17h – Soul Batuque

21h – Grupo Chega Mais

19h às 00h – DJ Pagu

Paraty-Mirim

21h – Carlos Kbelo

19h às 00h – DJ Bebeto

Tarituba

17h – Samba dos Amigos

21h – Samba da Benção

19h às 00h – DJ CalixtoLoop

Prainha de Mambucaba

21h – Rezende Folia

19h às 00h – DJ Alira e DJ Jundu

Condado

13h às 17h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Segunda-feira (20)

Avenida Roberto Silveira

19h30 – Acadêmicos do Tatuapé

21h30 – Bloco Paraty do Amanhã

23h30 – Bloco Meninos do Pontal

Centro Histórico

19h às 23h30 – Bloco do Damião (concentração no Largo de Santa Rita)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração na Casa da Música)

Praça da Matriz

13h às 18h30 – Matinê – Carnaval Caiçara

13h às 17h – Brincando com arte e DJ Seletor Z

17h – Show Iandê Curumim

Quadra da Matriz

19h – DJ Vinícius

Praia do Jabaquara

14h – Bloco Mangueira

16h – Bloco Vamos Que Tô

Trindade

17h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

Paraty-Mirim

21h – Samba da Benção

Tarituba

21h – Carlos Kbelo

Prainha de Mambucaba

17h – Soul Batuque

21h – Grupo Chega Mais

Mangueira

13h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Terça-feira (21)

Avenida Roberto Silveira

21h30 – Bloco Tribo do Samba

23h30 – Bloco Mangueira

Centro Histórico

19h – Cortejo Bloco Carnaciranda (concentração na Praça da Matriz)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração na Casa da Música)

Praça da Matriz

13h – Matinê Brinca Comigo

Quadra da Matriz

19h – DJ Bebeto

Praça do Jabaquara

14h – Bloco Paraty do Amanhã

16h – Bloco Arrastão do Jabaquara

Trindade

18h – Trio Maria Aurora

Paraty-Mirim

18h – Grupo Chega Mais

Tarituba

18h – Rezende Folia

Prainha de Mambucaba

18h – Carlos Kbelo

Ribeirinho

13h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

QUATIS

Sexta-feira (17)

21h – Chranga da Alegria

22h – DJ Vinny Alves

23h – Banda TNK

01h30 – DJ Vinny Alves

Sábado (18)

21h – Charanga da Alegria

22h – DJ Vinny Alves

23h – Aline Costa e Banda

01h30 – DJ Vinny Alves

Domingo (19)

21h – DJ Vinny Alves

22h – Banda Filhos da Guanabara

0h30 – DJ Vinny Alves

Segunda-feira (20)

21h – DJ Vinny Alves

22h – Banda Filhos da Guanabara

00h30 – DJ Vinny Alves

Terça-feira (21)

21h – Charanga da Alegria

22h – DJ Vinny Alves

23h – Baile da Mari

01h30 – DJ Vinny Alves

Programação dos distritos

Domingo (19)

Falcão

19h – Charanga da Alegria

Segunda-feira (20)

São Joaquim

17h – Charanga da Alegria

19h – DJ Vinny Alves

RESENDE

Sábado (18)

Praça Oliveira Botelho

14h – Som mecânico

17h – Banda Sambai

Domingo (19)

Praça Oliveira Botelho

14h – Som mecânico

16h – Bloco Tamborim de Ouro

18h – Yan Rodrigues

Segunda-feira (20)

Parque de Exposições

14h – Som mecânico

15h – Show com Grupo Nosso Lema

17h – Show com Letty

Terça-feira (21)

Praça Oliveira Botelho

13h30 – Som Mecânico

14h30 – Desfile do Bloquinho

15h30 – Apresentação do Samba do Bloquinho

16h – Concurso de fantasia infantil

17h- Apresentação da Bateria do Brega

17h30 – Show com Pedro Jr