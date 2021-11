Carnaval, Réveillon e Rua de Compras são cancelados em Volta Redonda devido à Covid-19

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 12:48 horas

Medida foi tomada durante reunião realizada na manhã de ontem, dia 29, no gabinete do Prefeito Antonio Francisco Neto

Volta Redonda – A assessoria da Prefeitura de Volta Redonda informou, no início da tarde desta terça-feira, 30, que cancelou, durante reunião na manhã de ontem, 29, no gabinete do Prefeito Antonio Francisco Neto, oficialmente a programação do Carnaval, do Réveillon e o “Rua de Compras” na cidade, devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a pasta, todo e qualquer tipo de festejos que forem feitos pela iniciativa privada deverão seguir as regras sanitárias vigentes no período. Regras que podem ser sempre adequadas ao momento epidemiológico do município, levando em consideração também fatores externos.

Da mesma maneira, ficou acertado que o evento denominado “Rua de Compras” não acontecerá este ano. Ainda segundo a assessoria, a decisão contou com a concordância de representantes dos setores comerciais e empresariais da cidade.

”A tendência é que o projeto retorne a partir de maio de 2022, caso isso seja possível, com sorteio de datas entre os principais centros comerciais de Volta Redonda. Cabe reafirmar que todas estas decisões são motivadas pela pandemia da Covid-19, que ainda segue infectando e vitimando pessoas em todo o país. Apesar da melhora no cenário municipal, a situação pandêmica ainda inspira cuidados e vigilância por parte de todos. A Prefeitura de Volta Redonda ressalta que de nada adiantará cancelamentos e fiscalizações caso a população não faça sua parte. Reforçamos o pedido para que todos usem máscara, busquem a vacina e evitem situações de risco para propagação do vírus”, finalizou através de um comunicado.