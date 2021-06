Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 16:22 horas

Barra Mansa – A partir da próxima segunda-feira (14), os Correios começam a distribuir os carnês do IPTU 2021 aos moradores de Barra Mansa. Por conta da pandemia, os vencimentos foram prorrogados para o dia 15 de julho, com 30% de desconto para cota única e 15% para pagamento parcelado em até seis vezes. O contribuinte também pode optar pela emissão das vias de forma on-line, através do site da Prefeitura de Barra Mansa.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos, anunciou que este será o último ano que a prefeitura emitirá carnês impressos. “Focando no meio ambiente, em um serviço público mais sustentável, com aplicação dos recursos públicos de forma mais coerente, a partir de 2022 não emitiremos mais os carnês impressos e entregues via correios. O processo será totalmente on-line, assim como tem sido feito em outros serviços, como o IPVA. Com a economia que será gerada, conseguiremos investir em setores mais importantes, como saúde, educação e infraestrutura”.

Para acessar as cotas de forma on-line, o munícipe deve entrar no site da Prefeitura de Barra Mansa, no link www.barramansa.rj.gov.br, selecionar o campo “Finanças On-line”, opção emissão de guia. Os contribuintes que tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através dos e-mails [email protected] e [email protected]