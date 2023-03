Carnês de IPTU de Paraty já estão sendo distribuídos - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 19:34 horas

Pagamento pode ser feito em cota única, com 10% de desconto, ou parcelado em 10 vezes sem juros

Paraty – A Prefeitura de Paraty informa, por meio da Secretaria de Finanças, que o carnê do IPTU 2023 já está sendo distribuído aos moradores. Os munícipes podem realizar o pagamento em cota única, com 10% de desconto, ou parcelar em 10 vezes sem juros. O vencimento da cota única e da primeira parcela é em 31 de março. As demais, no último dia útil de cada mês.

Os moradores da Zona Urbana, que possuem o serviço dos Correios, vão receber o carnê no próprio imóvel. Os moradores das Zonas Rural e Costeira podem retirar os carnês no site da prefeitura, www.paraty.rj.gov.br no ícone IPTU ou se dirigir ao Correio. Para ter acesso é preciso o CPF/CNPJ do proprietário do imóvel, ou código do contribuinte ou do imóvel ou, ainda, a inscrição imobiliária.

Mais Informações:

Cadastro imobiliário – Piso Superior da Rodoviária

Horário: das 9h às 15h

Mais informações: (24) 3371-2836

[email protected]