Carnês de ISS e outros tributos estão sendo disponibilizados online pela Prefeitura de BM

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 15:44 horas

Barra Mansa– Devido à greve dos Correios, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Finanças, está disponibilizando no site institucional, a emissão online dos carnês para pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sob a forma de Trabalho Pessoal, a Taxa de Fiscalização de Anúncio e a Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiros.

O contribuinte tem até o dia 15 de setembro, data estipulada no calendário municipal, para realizar o pagamento à vista ou a primeira cota dos tributos anuais. Os carnês de ISS Autônomo e de Taxas 2020 podem ser retirados através dos banners localizados na parte inferior do site da prefeitura, no link www.barramansa.rj.gov.br.

Segundo o secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos, por conta da greve dos Correios, os contribuintes não terão tempo hábil para efetuar o pagamento na data limite do vencimento.

– Nosso meio para facilitar no site da prefeitura o acesso aos carnês. O prazo para pagamento já havia sido postergado em face à Covid-19, então esta é mais uma facilidade que o município oferece à população – frisou o secretário.

Os sites para acesso direto são:

Carnê ISS Autônomo:

https://www.issnetonline.com.br/barramansa/online/Servicos_Prestados/GerarGuiaAutonomo.aspx

Carnê Taxas 2020:

https://www.tributosnet.com.br/barramansa/portal/Modulos/Home.aspx