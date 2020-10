Carreata de Ailton Marques reúne mais de mil veículos em Porto Real

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 20:44 horas

Porto Real- Apoiadores do candidato à reeleição prefeito Ailton Marques (PDT) e de sua vice, Bianca Sampaio (PTB), saíram em carreata pelas ruas de Porto Real na tarde deste sábado, dia 24. Ao todo foram mais de mil veículos enfileirados, que fizeram história e levaram muita alegria por onde passaram.

Desde os primeiros momentos, ainda em Bulhões, já era possível notar que seria uma carreata para ficar guardada na memória de todos. Ao terminar o percurso, no Parque Mariana, Ailton falou da sua emoção e agradeceu as demonstrações de carinho.

– Carrego a certeza de que a nossa cidade se encontrou. Estamos no caminho certo e essa resposta vem das ruas, fruto de muito trabalho – falou.

Caminhada

Antes da carreata, ainda durante a manhã, Ailton e Bianca caminharam pelas ruas do bairro São José. O momento foi aproveitado para conversar com os moradores, falar dos avanços alcançados e das propostas de melhorias futuras.

Entre as ações realizadas no bairro pela atual gestão, o prefeito citou a reforma da Escola Municipal José Ferreira, a remarcação da sinalização horizontal de algumas vias e a instalação da iluminação de LED, garantindo mais segurança à população.

– Realizamos intervenções importantes no São José e vamos fazer ainda mais, através de um trabalho sério, sem promessas mirabolantes, mas com os pés no chão e responsabilidade com o dinheiro público – afirmou.