Carreata de Ednardo e Sediene conta com presença de Furtado em Pinheiral

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 15:49 horas

Pinheiral – Os candidatos à reeleição da prefeitura e vice-prefeitura de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC) e a professora Sediene Maia (DEM), realizaram a segunda carreata nas principais ruas de Pinheiral, na quinta-feira (22), que contou com a presença do deputado federal, delegado Antônio Furtado.

– Fizemos uma programação rápida após a confirmação da vinda do Furtado e tivemos um resultado excelente. O número de pessoas que participou demonstra mais uma vez o reconhecimento e a aprovação do trabalho que realizamos ao longo desses quatro anos. Então, ficamos novamente muito felizes com o resultado, com o número de pessoas que querem a nossa reeleição – disse Ednardo, acrescentando que ficou satisfeito com o número de veículos que a carreata atraiu.

Na opinião do deputado, Ednardo e Sediene têm compromisso e trabalham sério pela cidade, administram o dinheiro público de forma responsável e devem permanecer à frente da prefeitura.

– Eu acredito em Ednardo Barbosa e na professora Sediene. Eles têm um compromisso enorme com a população e a cidade só tem a ganhar, porque eu sou parceiro dessa dupla vitoriosa e vou utilizar todas as minhas forças para trazer cada vez mais recursos e desenvolvimento. É o número 20 que vai fazer com que a cidade tenha mais quatro anos de avanços e prosperidade – frisou Antônio Furtado, que já destinou cerca de R$ 4 milhões para Pinheiral em emendas parlamentares.

A coligação ‘Continuar a Avançar’ reúne os partidos PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB. Compõe a base do prefeito 49 candidatos a vereador.