Carreata pede reabertura do comércio em Resende

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 10:18 horas

Resende – Uma carreata percorreu algumas das principais ruas de Resende, na manhã desta sexta-feira, dia 27, para pedir a reabertura do comércio local.Lojas e outros estabelecimentos foram fechados como medida de isolamento social, por prevenção e combate ao coronavírus. Cerca de 20 carros participaram do ato. Uma reunião entre a prefeitura e comerciantes deve ocorrer ao meio dia de hoje, para esclarecer as razões das medidas adotadas até agora, bem como acertar novas ações.