Carregamento de cigarros sem nota fiscal é apreendido pela PRF

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 15:55 horas

Paraíba do Sul – Na tarde de sexta-feira, dia 01, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 590 pacotes de cigarro da marca “GIFT AUTBACK”, totalizando 11.180 unidades de cigarros, sem nenhum documento fiscal.

De acordo com a PRF, a ação aconteceu durante fiscalização no Km 195 da BR 393 próximo a praça do pedágio. O material estava no porta malas de um veículo, com placa de Juiz de Fora/MG, que era conduzido por um homem de 40 anos.

O condutor informou que não possuía nenhuma nota fiscal da mercadoria e que estaria trazendo de uma fabrica chamada “QUALITY”, na região de Duque de Caxias/RJ, e revenderia na cidade de Três Rios/RJ.

Diante dos fatos, foi encaminhado o homem, veiculo e mercadoria ao posto fiscal da Receita Estadual de Levy Gasparian para as providências previstas em lei referentes à sonegação fiscal e demais enquadramentos após avaliação dos fiscais.