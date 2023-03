Carreira: Protagonismo feminino - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 07:23 horas

Ana Paula Gonçalves

A história da mulher na sociedade é marcada por muita luta e resiliência. De forma lenta e gradual, as mulheres foram conquistando seu espaço no mercado de trabalho e em locais antes ocupados somente por homens. No entanto, quando se fala em cargos de liderança apenas 37,4% são ocupados por mulheres, segundo dados do IBGE.

Historicamente, os homens parecem enfrentar menores dificuldades para desenvolver sua carreira, devido a uma cultura patriarcal observada em nossa sociedade, que geralmente aponta desvantagens ao desenvolvimento profissional feminino. Por outro lado, as mulheres, ainda encontram barreiras naturais (filhos, família, cuidado com o lar…), ressaltadas por organizações ainda conservadoras.

A mulher que desenvolve atividade fora do lar, enfrenta muitas vezes, dupla ou até tripla jornada de trabalho. Ocupa-se em desempenhar funções profissionais para ajudar o orçamento doméstico e ainda, no seu dia a dia, preconceitos de toda ordem: ganhar salário menor (Relatório da OIT aponta que mulheres recebem 20% menos do que homens), a obrigação de estar sempre pronta para vencer as dificuldades de uma sociedade ainda machista.

Carreira feminina é um obstáculo a ser vencido. A boa notícia é que estamos ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho, mostrando características fortes de liderança, como resiliência, intuição, criatividade e escuta. Uma pesquisa da consultoria McKinsey mostrou que empresas que têm mulheres na liderança lucram, em média, 21% a mais, e têm resultados operacionais 48% maiores em comparação com a média da indústria.

Na minha opinião, o que vai fazer a diferença nas nossas carreiras é encontrar nossas aliadas. Ao longo da minha jornada, eu criei e fomentei aliadas e alianças, sejam elas pares, times, parceiras de trabalho ou de mercado, e todas elas fizeram muita diferença na minha carreira. Fizeram com que eu fosse mais forte, mais consciente e empática ao mundo, ainda mais nesse momento que estamos vivendo de tamanha transformação.

Então, # ficam as dicas:

Pratique Sororidade:

Desconstruindo a ideia da competitividade feminina;

Não fortalecendo estereótipos;

Apoiando o trabalho de outras mulheres;

Construindo redes de apoios e alianças;

Elogiando mulheres não só pela aparência física;

Não abandone o feminino. Muitas mulheres assumem um estilo masculino no ambiente profissional. A intuição, a visão agregadora e a empatia, por exemplo, são características do feminino que as mulheres deveriam apostar e assumir na hora de investir na sua carreira.

Acredite em você em primeiro lugar. Parece clichê, mas isso transforma todo o resto, pois é confiando no seu potencial, e não tendo medo de dizer que não sabe algo, é que você pode ir longe. Vulnerabilidade é a forma de se tornar humana e ganhar a confiança das pessoas.

Invista no autoconhecimento e na autenticidade. Seja sua melhor versão.

Sonhe alto e não abandone o seu propósito.

Ana Paula Gonçalves é Master Coach de Carreira; Diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Sul Fluminense; Gerente Regional de Gente e Gestão da CSN e Conselheira da Firjan Sul Fluminense