“Carreira Solo”: Cantor FAB lança seu primeiro single solo

Volta Redonda – O cantor FAB lançou oficialmente o single “Carreira Solo” em todas as plataformas digitais, na última semana. Marcando o início de uma nova fase, o cantor será uma das grandes atrações da Vila Cultural Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), no último dia da Expo VR, na Ilha São João. A feira acontece entre os dias 1º e 3 de agosto.

“’Carreira Solo’ é aquele som que chega leve, com vibe boa, com a cara de quem quer viver o melhor da vida. Quando ouvi pela primeira vez, senti na hora que era ela. Tem tudo a ver com esse novo momento que tô vivendo”, afirma FAB.

O cantor revelou que a faixa marca o início de sua nova fase como artista solo e chega como a grande aposta do pagode carioca para conquistar o público jovem com leveza, swing e romantismo. Com essa estreia, FAB se apresenta como um artista conectado com seu tempo, que aposta na fusão de estilos e na força da emoção para dialogar com seu público de forma verdadeira e descontraída. “Carreira Solo” é apenas o primeiro capítulo de um projeto que promete sacudir as estruturas do pagode contemporâneo — e conquistar corações Brasil afora.

FAB explicou que “Carreira Solo” celebra os momentos de curtição entre amigos e flerta com aquele clima de romance típico das melhores histórias vividas ao som do pagode. “Agora quero ver geral ouvindo e entrando nessa onda comigo”, convidou. A canção foi criada para embalar festas, churrascos, rodas de samba e o tradicional esquenta pré-balada — provando que a música é feita para acompanhar a vida em movimento, com sentimento e alegria.

Compositores

O single tem assinatura de um time de compositores, liderado por Lary, cantora e compositora com mais de 200 músicas no mercado. Além de Patrick Ferreira, Suheldo Lima e Cezza, nomes em ascensão no cenário musical brasileiro. A produção também reuniu alguns dos profissionais mais respeitados do mercado fonográfico atual, reforçando o compromisso com a qualidade e a autenticidade.

Quem é FAB

A nova aposta do pagode carioca FAB é cantor, compositor e multi-instrumentista. Um artista que, com toda sua sensibilidade, transforma vivências em música de uma forma que representa não só quem ele é, mas também com a qual o público se identifica.

Apesar do amor pelo canto, o artista começou nos bastidores, atuando como diretor musical de outros cantores. Autodidata, começou a tocar cavaquinho aos 3 anos de idade e, depois, baixo, teclado, entre outros. Ao todo, FAB domina 30 instrumentos musicais, o que comprova sua impressionante versatilidade.

Dois grandes momentos marcaram sua trajetória: a vitória no concurso realizado pelo Espaço Hall, no Rio de Janeiro, em 2019, onde concorreu com mais de três mil bandas de todas as regiões do Brasil para abrir o show do grupo Sorriso Maroto, e sua participação no Rock in Rio, em 2024. FAB busca, por meio de suas canções, mostrar que é possível amar com leveza e viver com autenticidade no cotidiano. FAB sabe o que quer, para que veio e para onde vai.