Carreta adulterada é flagrada pela PRF em trecho da Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2022, 13:27 horas

Barra Mansa- Uma equipe da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal(PRF) abordou na manhã desta quarta-feira, no Posto da PRF de Floriano e próximo ao Km 287 da Dutra, uma carreta com indícios de adulteração.

Segundo os agentes da PRF, após verificar a documentação do condutor de 33 anos e ser feita a devida fiscalização do veículo, foi observado que as características do semirreboque abordado, e que ostentava placa de Lages em Santa Catarina, não eram condizentes.

Depois de realizada uma inspeção veicular minuciosa foi observado que vários itens identificadores foram suprimidos e outros adulterados, inclusive adulteração da numeração do chassi.

Questionados pelos agentes da PRF, o caminhoneiro alegou que havia alugado o semirreboque de uma empresa. Diante dos fatos, a carreta foi apreendida e encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde foi registrada ocorrência com base no artigo 311 do Código Penal, adulteração de sinal identificador de veículo. O motorista foi ouvido e liberado.