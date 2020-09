Carreta adulterada é flagrada pela PRF na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 18:36 horas

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma carreta tendo como cavalo-trator, Volvo/360, e semirreboque Rondomix, mas com características de outro modelo, com indícios de adulteração e supressão de vários itens de identificação, na manhã deste domingo (13), na altura do km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, não foi possível chegar ao veículo original. Devido às constatações, o condutor da carreta foi detido por adulteração de sinal identificador de veículo e a ocorrência encaminhada p/ a 90ª DP de Barra Mansa.

Veículo roubado em Volta Redonda

A PRF também flagrou um veículo roubado no km 282 da BR-393, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. O flagrante ocorreu na tarde de hoje, por volta das 16h, de um veículo hyundai HB20 cor preta, com placas de Nova Iguaçu/RJ.

O condutor apresentou os documentos, porém a equipe percebeu os sinais de adulteração no “CRLV” e passou a verificar os sinais de identificação do veículo. Com isso, os policiais encontraram as mesmas características do veículo com a ocorrência de roubo na data de 26 de maio de 2016, no Rio de Janeiro.

O condutor, de 31 anos, comentou que negociou uma troca por outro veículo com um amigo de trabalho, que já foi identificado. Com isso, o condutor e o veículo foram encaminhados para a 93ªDP para registro de ocorrência e a princípio responderá por receptação.

Segundo a PRF, as investigações apontarão os demais enquadramentos criminais e outros possíveis envolvidos. O condutor ,após prestar esclarecimentos, foi liberado.