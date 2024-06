Carreta carregada com etanol tomba após sair da Dutra, em Itatiaia

Itatiaia – Uma carreta bi-trem transportando etanol, tombou na saída da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, na manhã desta quarta-feira (5). O acidente aconteceu próximo a um pátio de um posto de combustível desativado.

A dinâmica do acidente está sendo apurada pelas autoridades. O motorista da carreta não foi encontrado no local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Itatiaia e Resende estão no local fazendo o isolamento da área, devido ao risco, pois os dois tanques da carreta estão carregados com etanol.