Carreta carregada com farinha de trigo tomba na descida da Serra das Araras

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 16:32 horas

Piraí – Uma carreta carregada com bags de farinha de trigo, cada um pesando 500 kg, tombou na tarde desta segunda-feira (14) na altura do km 221 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, na descida da Serra das Araras, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor foi socorrido com ferimentos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Equipes estão no local para realizar o destombamento e liberação total da pista, que segue parcialmente interditada.