Carreta carregada com sucata tomba na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 17:59 horas

Barra Mansa – Uma carreta, que transportava sucata, tombou na Via Dutra, no Km 269, em Barra Mansa. O acidente foi na tarde desta segunda-feira, dia 30, no sentido São Paulo da rodovia. Ninguém ficou ferido.

Até por volta das 17h40, o tráfego fluía por um desvio, e registrava uma lentidão de seis quilômetros. Policiais rodoviários federais e funcionários da CCR Nova Dutra, empresa que administra a estrada, estão no local.