Carreta cegonha sai da pista na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 08:23 horas

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram na manhã desta terça-feira (14) que uma carreta cegonha, sem carregamento, saiu da pista enquanto trafegava pela BR-393, em Barra do Piraí, na altura do Km 265, sentido Volta Redonda, durante a madrugada; por volta das 3h.

De acordo com a PRF, não há registro de vítimas. O fluxo segue lento e há a necessidade do motorista que passar pelo trecho, reduzir a velocidade por questões de segurança no local.