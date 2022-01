Carreta derrapa e fica em ‘L’ sobre trevo na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2022, 18:22 horas

Volta Redonda- Uma carreta derrapou e ficou em posição de “L”, em um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (12), em frente ao Condomínio Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno. A cabine do veículo foi parar no canteiro. Não houve feridos, pois ninguém atravessava o trevo no momento.



O local é o mesmo onde três acidentes foram registrados no fim do mês passado. Em um período de oito dias, três pessoas morreram.

A Polícia Militar, que está no trevo preventivamente, orientavam o trânsito até a retirada do veículo. A via ainda está sob transição de responsabilidade do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro) para o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).