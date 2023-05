Carreta do Trabalhador estará em Volta Redonda no Liquida VR

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 10:01 horas

Iniciativa faz parte da parceria entre prefeitura e Governo do Estado

Volta Redonda – Volta Redonda vai receber neste sábado (3), das 9h às 14h, a Carreta do Trabalhador, durante a realização da nona edição do “Liquida VR”, na Ilha São João. A unidade móvel da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, estará na cidade por meio de uma parceria com a administração municipal, através de um pedido do deputado estadual Munir Neto.

Entre os serviços oferecidos, em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), estarão o requerimento para receber o seguro-desemprego; confecção de Carteira de Trabalho Digital; e a divulgação de vagas de trabalho pela equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Não é necessário fazer inscrição para ter acesso ao atendimento.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que esta é mais uma parceria com o governo estadual. “Mais uma vez estamos sendo beneficiado com uma iniciativa do Governo do Estado, que não mede esforços para atender a população de Volta Redonda. Essa parceria, juntamente com o nosso deputado estadual Munir Neto, tem nos ajudado muito a administrar a cidade. Eu só tenho a agradecer”, ressaltou o prefeito.

O deputado Munir Neto destacou que a presença da Carreta do Trabalhador servirá como uma grande ação social. “É uma ótima oportunidade para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, ou precisa fazer a sua carteira digital e, principalmente, para ajudar o trabalhador desempregado a dar entrada no seguro-desemprego. A Carreta do Trabalhador entrega dignidade e cidadania à população”, destacou o deputado.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que a carreta vai contribuir para o sucesso do Liquida VR. “Temos certeza de que esta parceria com a secretaria de Trabalho e Renda do Estado neste evento será um sucesso, com resultado muito positivo, pois promoverá acesso aos importantes serviços públicos que ela oferta à toda população e, sobretudo, aos atendidos pelos equipamentos da Assistência Social”, disse a secretária.

Estrutura – A Carreta do Trabalhador tem cerca de 30m² para a oferta dos serviços da Casa do Trabalhador e do Sistema Nacional de Emprego (Sine), de maneira itinerante, para a população do Rio de Janeiro.

A unidade móvel tem capacidade para atender mais de 300 pessoas por dia, com a promoção de ações sociais que visam levar os serviços da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda para os municípios fluminenses.