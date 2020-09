Carreta é destombada na Serra das Araras, em Piraí

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 10:18 horas

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram que a carreta que estava tombada na descida da Serra das Araras, no km 221 da Dutra, já foi virada.

De acordo com a PRF, o destombamento do veículo foi feito às 9h15 desta quinta-feira, dia 03, e a pista que estava interditada, foi totalmente liberada no km 221,4 às 9h50.

Segundo os agentes, o congestionamento está chegando na altura do km 230 da Dutra.