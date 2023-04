Carreta é flagrada na contramão na Serra das Araras

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 19:58 horas

Piraí – Um carreta foi flagrada trafegando por cerca de 3 quilômetros pela contramão na pista de subida da Serra das Araras no Km 230 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Ação foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, nesta terça-feira (25).

Segundo a PRF, após receberem informações sobre a carreta, os policiais foram até o local onde encontraram a carreta atravessada na pista, pois o motorista teria tentado manobrar o veículo par retornar ao sentido correto. O condutor, natural do estado do Paraná, alegou que era a segunda vez que vinha ao Rio de Janeiro e que acabou se confundindo ao fazer a rotatória do retorno no Km 233 da Via Dutra.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF pelo crime de menor potencial ofensivo. Além de responder criminalmente, foram aplicadas multas de trânsito pelas infrações, no valor total de R$ 805,48.