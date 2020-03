Carreta em chamas interdita descida da Serra das Araras na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 07:45 horas

Piraí – A pista de descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, está parcialmente interditada após uma carreta se incendiar, na altura do km 222 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Por volta das 07h50, a pista foi parcialmente liberada no local, ficando em meia pista até a retirada da carreta.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a pista ficou interditada no km 227. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros estão no local do acidente.

O incêndio atingiu parcialmente a cabine do cavalo-trator, sendo controlado e não atingindo o semirreboque.