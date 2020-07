Carreta pega fogo e deixa trânsito lento na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 08:07 horas

Barra Mansa – O trânsito na Via Dutra ficou lento no sentido Rio de Janeiro, próximo ao KM 277, em Barra Mansa, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20). No local, uma carreta pegou fogo e causou um grande engarrafamento.

O acidente ocorreu por volta das 4 da manhã, mas a pista foi liberada pouco depois das 6 horas. No entanto, até por volta das 07h30 ainda havia lentidão no trecho.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.