Carreta pega fogo na Dutra após colisão - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 09:30 horas

Volta Redonda – Uma colisão entre duas carretas, uma caçamba e outra tanque, na manhã desta terça (28), no KM-263, na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda, deixou um ferido e causou um incêndio. O caminhão caçamba pegou fogo, causando um grande congestionamento e interdição da Rodovia. O condutor da carreta caçamba foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, de Volta Redonda.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu combater as chamas. Por conta da colisão, a pista ficou totalmente interditada. A reportagem do DIÁRIO DO VALE segue apurando mais informações.