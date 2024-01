Barra Mansa – Uma carreta pegou fogo no KM-270, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, neste sábado (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas e ninguém se feriu com o incêndio.

Por conta do ocorrido, o trânsito ficou lento no local, fluindo em meia pista.