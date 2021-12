Carreta pega fogo na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 12:05 horas

Segundo a PRF, acidente aconteceu na altura do km 262; condutor não se feriu

Barra Mansa – Uma carreta pegou fogo na manhã desta segunda-feira, dia 06, quando trafegava no km 262 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, sentido Rio de Janeiro. O condutor, não identificado, não se feriu.

Segundo um agente da Polícia Rodoviária Federal, há PRF’s no local, além de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo o agente, o trânsito flui pela faixa da esquerda, com a rodovia parcialmente interditada; sem congestionamento, apenas com registro de lentidão.

O PRF destacou que o condutor conseguiu parar a carreta no acostamento antes das chamas atingirem a cabine.