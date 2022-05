Carreta pega fogo na Via Dutra e interrompe tráfego na subida da Serra das Araras

Matéria publicada em 15 de maio de 2022, 11:02 horas

Piraí – Uma carreta, que transportava biscoitos, pegou fogo por volta das 18h de sábado, na Via Dutra, no Km 226, na Serra das Araras, sentido São Paulo, que ficou totalmente interditada. Por volta das 4h37 da madrugada deste domingo (15), a Polícia Rodoviária Federal tinha liberado uma faixa ao tráfego de veículos.

A interdição parcial teve como objetivo a realização do transbordo da carga. Em seguida, foi retirado a carreta, ocorrendo desobstrução total da via. O motorista não se feriu.

O fogo começou no compartimento do motor e se alastrou por todo o veículo. Policiais rodoviários federais chegaram a interromper totalmente a pista, para que bombeiros pudessem apagar as chamas.